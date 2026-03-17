Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отреагировал на свое будущее в клубе.  Текущее соглашение с российским нападающим истекает после завершения нынешнего сезона.

«Пока ничего не могу сказать.  Мы с руководством клуба разговаривали, наверное, две недели назад.  Мне сказали, что поговорим об этом летом.  Меня все устраивает.  У нас осталось 15 игр, плюс, надеюсь, плей-офф.  Я просто хочу играть.  Меня спросили, хочу ли я играть в следующем сезоне.  Я сказал, что да.  Я чувствую себя отлично.  Я хочу играть и в следующем сезоне.  Может быть, еще два сезона.  Кто знает?  Это просто бизнес», — приводит слова Малкина журналист Джош Йохе.

В нынешнем сезоне Малкин отыграл 47 матчей, записав в актив 50 (15+35) очков.  Форвард защищает цвета «Питтсбурга» с 2006 года.