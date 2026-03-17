Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отреагировал на свое будущее в клубе. Текущее соглашение с российским нападающим истекает после завершения нынешнего сезона.

«Пока ничего не могу сказать. Мы с руководством клуба разговаривали, наверное, две недели назад. Мне сказали, что поговорим об этом летом. Меня все устраивает. У нас осталось 15 игр, плюс, надеюсь, плей-офф. Я просто хочу играть. Меня спросили, хочу ли я играть в следующем сезоне. Я сказал, что да. Я чувствую себя отлично. Я хочу играть и в следующем сезоне. Может быть, еще два сезона. Кто знает? Это просто бизнес», — приводит слова Малкина журналист Джош Йохе.

В нынешнем сезоне Малкин отыграл 47 матчей, записав в актив 50 (15+35) очков. Форвард защищает цвета «Питтсбурга» с 2006 года.