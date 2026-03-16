После того как «Сибирь» выиграла у московского ЦСКА дома со счетом 3:2, новосибирский клуб гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ. Теперь все команды, которые будут бороться за чемпионство в сезоне 2025/2026, определены.
Западная конференция: «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Минск), «Северсталь» (Череповец), ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва).
Восточная конференция: «Металлург» (Магнитогорск), «Авангард» (Омск), «Ак Барс» (Казань), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Сибирь» (Новосибирск).