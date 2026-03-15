Звёздный форвард «Локомотива» Александр Радулов рассказал, планирует ли он продолжить карьеру в следующем сезоне.

«Пока получаю удовольствие от хоккея. Когда не буду получать, это сразу станет видно. В этом возрасте загадывать сложно. Конечно, мне бы хотелось сыграть и в следующем сезоне, но нужно будет исходить из здоровья, желания, страсти к игре. Пока она есть, всё горит, и тебе небезразлично — не обращаешь внимания на другие факторы.

С каждым годом становится тяжелее. Здоровье не обманешь. Например, тяжелее стало засыпать после игр. Когда игры идут часто, накапливаются микротравмы. Но это нормально. Поэтому приходится где‑то больше готовиться, уделять дополнительное время восстановлению», — сказал Радулов «СЭ».

Сейчас нападающему 39 лет. В этом сезоне он провёл 62 матча и набрал в них 51 (20+31) очко.