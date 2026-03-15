Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:5).

«Расстроены результатом, мы играли неплохо, могли победить. Не понравилось начало матча, выглядели растерянными, не знали, что делать. Второй период был лучше, третий период мне понравился. Четвертый гол стал решающим в этом матче. Пытались сравнять счет, надо отдать должное ребятам, но свои моменты не использовали.

За 29 дней мы сыграли 10 матчей на выезде, очень много летаем. Возможно, с этим связано начало игры. В каких‑то ситуациях сами себя ставим в затруднительное положение.

Насколько серьезно повреждение Тихомирова? Пока не получилось пообщаться с медицинским штабом. Как только вернемся в Петербург, проанализируем его состояние, посмотрим, когда он сможет вернуться», — цитирует Лава «Матч ТВ».

После этого матча «Шанхайские Драконы» занимают 9-е место в таблице Западной конференции с 54 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Автомобилиста» 18-го марта.