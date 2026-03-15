Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что нападающий Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Шанхайскими Драконами» (счет 5:3) и, возможно, пропустит следующую игру.

«Он травмировался, вышел на лед, но не смог продолжить матч. Есть вероятность, что он не сыграет в следующем поединке», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

Кузнецов получил повреждение в третьем периоде после столкновения с игроком соперника и с трудом поднялся со льда. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «Салават» и набрал 18 очков (6 голов и 12 передач), показав положительную полезность в +6.