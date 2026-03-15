Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхайских Драконов» (5:3).

«Играли два хороших соперника, каждый хотел выиграть. Хороший быстрый гол, после была небольшая пауза как в моментах, так и в следующем голе. Соперник начал наглеть, заставлять нас ошибаться. Мы вытерпели в обороне, ребята смогли забить еще голы, в меньшинстве хорошо справились. Огромное спасибо болельщикам, сегодня была полная арена.

Кузнецов ударился в борт, как его состояние? Доктор примерно определил повреждение. Они приступили к лечению, но о сроках я сказать не могу. Есть вероятность, что не сыграет в следующем матче? Такая вероятность есть», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. В следующем поединке уфимцы сыграют против «Нефтехимика» 18-го марта.