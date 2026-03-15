Форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ, сообщает сайт лиги.

Иван Демидов globallookpress.com

Это произошло после того, как 20‑летний россиянин сделал ассист в игре регулярного чемпионата с «Сан‑Хосе Шаркс» (2:4). Теперь у Демидова 52 (14+38) очка в 65 матчах.

У его преследователя — форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке — 51 очко в 66 играх.

Третьим идёт защитник «Нью‑Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер — 48 очков в 67 матчах.

Напомним, что Демидов был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.