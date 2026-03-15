Российский голкипер Артур Ахтямов подписал новое соглашение с «Торонто». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что Ахтямов продлил контракт с «Торонто» на 3 года. В следующем сезоне соглашение будет носить двусторонний характер, а в сезонах 2027/2028 и 2028/2029 — односторонний.

Зарплата Ахтямова по новому контракту составит 900 тыс. долларов.

В нынешнем сезоне голкипер провел 32 матча за «Торонто Марлис» в АХЛ, отражая в среднем 90,4% бросков при показателе надёжности 2,86.

По ходу нынешнего сезона Ахтямов дебютировал за «Торонто» в НХЛ, провел 10 минут игрового времени в матче против «Эдмонтона» (3:6) и отразил 5 бросков.