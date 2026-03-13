Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:6)

Михаил Кравец globallookpress.com

«Тяжёлая поездка, ребята подустали. Первый период провели достаточно хорошо. Но второй период так играть нельзя, тем более когда ты ведёшь в счёте, — нужно было аккуратнее сыграть в обороне, сделать так, чтобы не было контратак. Но, к сожалению, ошибки во втором периоде решили исход матча. А в третьем было слишком много удалений, поэтому сложно было что‑то исправить.

Поездку из четырёх матчей мы провели достойно — выиграли три. Это хороший результат. Хотя не настолько уж хуже всех мы вторые периоды играем, разница небольшая. В общем, это совокупность мастерства, настроя и правильности принятия решений», — цитирует Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» проиграл второй период «Адмиралу» со счётом 1:3. С 53 очками команда сейчас идёт 10‑й в Восточной конференции и давно потеряла шансы пробиться в плей‑офф.