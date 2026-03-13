Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионат КХЛ.

«Для нас это матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Наша задача — правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным матчам регулярного чемпионата дома.

Почему плохо даются вторые периоды? Так получилось именно с "Трактором". В среднем в лиге мы неплохо идем», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 79 очками занимает пятое место в Западной конференции.