Бывший главный тренер ряда клубов КХЛ Сергей Светлов высказался о слабых местах «Металлурга» перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина.

Илья Набоков — голкипер «Металлурга» globallookpress.com

«Есть ли у "Металлурга" слабые места? Помнится, два года назад слабым местом "Металлурга" называли вратарскую линию, но новичок Набоков сыграл выше всяких похвал и принёс команде Кубок Гагарина.

Сейчас тоже говорят, что линия Набоков — Смолин — не сильнейшая в КХЛ. Возможно, тот же Набоков мог получить в чемпионате более высокую нагрузку, чтобы считать себя безусловным первым номером и тем самым психологически окрепнуть.

С другой стороны, Смолин очень прилично прогрессировал по ходу чемпионата — и придерживать его не было логики. Посмотрим, кто будет первым номером в плей-офф и как в целом вратарская бригада сработает», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

В нынешнем сезоне Набоков провел за «Металлург» 37 матчей, отразил 90.3% бросков при коэффициенте надежности 2.65. Смолин принял участие в 33-х встречах и одержал 23 победы при 8-и поражениях.