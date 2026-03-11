Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов подвел итог матча против ЦСКА (1:2).

Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«Второй период соперник агрессивно начал, имел преимущество, в перерыве сделали коррективы, выправили ситуацию, но допустили ошибку. Это игра на результат. Этому нужно учиться.

Если правильно играть и выполнять тактику, разгромов никогда не будет. А что касается матчей с ЦСКА, понятно, что обидные голы в концовках — системная игра соперника, этому тоже надо учиться, чтобы такого не допускать и переворачивать игры в свою пользу», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице Запада с 80-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й строчке с 44 баллами.