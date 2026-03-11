Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав подвел итог матча против московского «Динамо» (2:4).

Митч Лав globallookpress.com

«Это был хороший конкурентный матч. Считаю, что ребята в какие-то моменты матча играли неплохо и, вероятно, заслуживали сегодня больше удачи на свою сторону. Да, в начале второго периода мы получили несколько удалений подряд. Именно в этот момент инициатива перешла команде соперника, нам всё-таки пришлось догонять.

Считаю, что мы забили хороший гол и потом достойно начали третий период. В целом реабилитировались после неудачного отрезка. Здорово боролись, но для нас последние матчи — это одна и та же песня. Нам нужно показать практически идеальный хоккей, чтобы выигрывать в подобных встречах, чего с нами не совсем происходит. Где-то происходят неудачные отскоки, а мы сами забиваем недостаточно. Поэтому очередная непростая игра», — цитирует Лава «Чемпионат».

Московское «Динамо» располагается на 7-й позиции в таблице Запада с 77-ю очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й строчке с 54 баллами.