Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против СКА (3:4).

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Первый период СКА очень мощно начал, а мы были не готовы, проспали. Потом равная игра была. Единственное — стали рисковать во втором периоде, было 1:2, но шайба не держалась. В третьем периоде стало чуть лучше, пошли на риск, но чуть-чуть не хватило», — приводит слова Квартальнова «Чемпионат».

СКА набрал 77 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 83 баллами идет третьим.