«Нью-Джерси» планирует летом найти новый клуб для защитника Даги Хэмилтона. По информации инсайдера Эллиота Фридмана, Хэмилтон мог присоединиться к «Торонто» перед дедлайном на обмены.

Даги Хэмилтон globallookpress.com

За сезон Хэмилтон получает 9 миллионов долларов, и при его обмене «Дэвилз» должны будут сохранить часть этой суммы. В «Нью-Джерси» Хэмилтон является одним из самых высокооплачиваемых защитников вместе с Люком Хьюзом.

Журналист Джеймс Николс отметил, что до 1 июля клубы НХЛ вряд ли заключат сделку с Хэмилтоном, так как в этот день он должен получить подписной бонус в размере 7,4 миллиона долларов.