В среду, 11 марта, омский «Авангард» примет нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

«Авангард»

«Авангард» находится на 2-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 91 балл по итогам 64 матчей. От «Металлурга» омичи отстают на 8 пунктов. На прошлой неделе «Авангард» совершил два успешных выезда в столицу, на аренах которой нанес поражения «Спартаку» (4:1) и «Динамо» Москва (2:0). На этом фоне неожиданным оказался провал, который команда Ги Буше допустила на льду «Сочи» (1:3). В начале новой недели «Авангард» вернулся домой и не сумел справиться с «Сибирью» (1:2, бул.).

С точки зрения структуры, кадровой вариативности и уровня игры «Авангард» можно назвать одним из фаворитов будущих кубковых серий. Но заключительный отрезок регулярки в исполнении омичей не вписывается в привычный рисунок. В 9 последних матчах коллектив Ги Буше потерпел 5 поражений. Тем временем в 12 предыдущих домашних встречах «Авангард» одержал всего 6 побед. У «Авангарда» нет потерь.

«Торпедо»

В активе «Торпедо» — 78 очков и 64 сыгранных матча. В таблице Запада нижегородский коллектив разместился на 4-м месте, на 2 пункта опережая ЦСКА. Серию мартовских туров «Торпедо» начало в «Большом», где было допущено крупное поражение от «Сочи» (1:5). В домашнем матче 4-го марта команда Алексея Исакова крупно проиграла «Трактору» (0:5), тогда как 8-го числа забрала победный результат в игре против «Сочи» (4:3).

На заключительном этапе регулярного сезона «Торпедо» надеется задержаться в квартете лидеров, хотя при самых удачных раскладах может запрыгнуть в топ-3. Однако обойти «Северсталь» в нынешней форме — задача не из простых, особенно если учесть, что в 10 предыдущих встречах коллектив Алексея Исакова потерпел 6 поражений. У «Торпедо» нет потерь.

Личные встречи

«Авангард» победил в 6 личных встречах кряду. «Авангард» забивал 3 гола и более в 4-х последних личных встречах. «Авангард» не проигрывает «Торпедо» на домашнем льду на протяжении 4-х последних матчей.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80