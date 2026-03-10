Наставник «Барыса» Михаил Кравец после победы над «Амуром» (3:0) сообщил, что его хоккеисты будут играть с полной самоотдачей в оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ, несмотря на то что команда уже не сможет попасть в плей‑офф.

Михаил Кравец globallookpress.com

«Трудная игра против сильной команды. Выстояли первый период, хорошо сыграли в обороне, даже перебросали соперников. Во втором периоде была ровная игра, удалось реализовать большинство, а это очень важный момент. Ребята молодцы, большая благодарность тем, кто играл в меньшинстве, им пришлось много стараться. В третьем периоде сыграли на результат. Хорошая коллективная победа, отличная игра вратаря, которая вселяет уверенность остальным ребятам. Сегодня мало ошиблись, спасибо за это ребятам.

Не играли в откат, старались сыграть и в атаке, чтобы меньше быть в обороне. Грамотно строили игру в средней зоне, не давали сопернику задерживаться в нашей зоне. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу. Знали, что "Амур" хорошо играет в контратаках, акцентировали внимание на игре в обороне. Хотели, чтобы в нашу зону не входили с шайбой.

Всегда ждали такой уровня игры от Веккьоне, понимали, что он умеет так играть. Стало получаться в большинстве, больше бросает и забивает. На тренировках он всегда очень хорошо работает, какие‑то моменты с видео помогли. Он настроен, готов бежать и бросать, Майкл выкладывается на 200%», — сказал тренер «Барыса» в интервью «Матч ТВ».

После 64 матчей «Барыс» имеет 51 очко и сейчас располагается на 10-м месте в Восточной конференции. Команде осталось провести четыре матча. Следующим соперником станет «Адмирал», с которым игра пройдет 12 марта во Владивостоке.