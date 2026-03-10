Нападающий «Шанхайских Драконов» Павел Акользин высказался о совместной работе с главным тренером команды Митчем Лавом.

Митч Лав globallookpress.com

Видно, что этот человек — фанатик, он болеет хоккеем. Постоянно показывает видео. Когда даже после неудач тренер фанатеет и получает удовольствие от работы, это большой плюс.

Тактические занятия? Понятно, что всем больше хочется выйти на лед, но собрания необходимы. Важно понимать, что требуют тренеры. Не скажу, что приходится их терпеть, просто они необходимы.

Является ли Лав сторонником оборонительного хоккея? Честно говоря, внутри команды это не чувствуется. Наоборот, у него атакующий стиль. Тренер хочет, чтобы команда больше атаковала и забивала. А оборонительного хоккея пока не было.

Стоит ли ожидать атакующей игры от команды в оставшихся матчах? Поживем‑увидим, но уже сейчас могу сказать, что оборонительного хоккея не будет. Будем атаковать, стараться задавить соперника и выжать максимум из моментов«, — цитирует Акользина "Матч ТВ".

Лав возглавил "Драконов" в январе, подписав контракт до конца сезона-2026/2027.