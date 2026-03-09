Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:2 Б).

Ги Буше
Ги Буше globallookpress.com

«Наши ребята сражались, игра соответствовала нашим ожиданиям.  Соперник борется за плей‑офф.  С "Сибирью" всегда тяжело играть.  У нас было немного выходов с численным преимуществом, была плотная борьба.  Мы создали большое количество моментов, но, к сожалению, их не удалось реализовать, слишком много бросков потратили впустую.  Нужно было проще и грамотнее действовать.  Но мы боролись хорошо, у нас был достаточный уровень боевитости.  Мы были готовы к матчу, боролись, но не хватило одного гола», — цитирует Буше «Матч ТВ».

«Авангард» сыграл в сезоне 64 матча, набрал 91 очко и занимает второе место в Восточной конференции.  «Сибирь» после 64 игр имеет 62 очка и находится на восьмой строчке Востока.