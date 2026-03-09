Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:2 Б).

Ги Буше globallookpress.com

«Наши ребята сражались, игра соответствовала нашим ожиданиям. Соперник борется за плей‑офф. С "Сибирью" всегда тяжело играть. У нас было немного выходов с численным преимуществом, была плотная борьба. Мы создали большое количество моментов, но, к сожалению, их не удалось реализовать, слишком много бросков потратили впустую. Нужно было проще и грамотнее действовать. Но мы боролись хорошо, у нас был достаточный уровень боевитости. Мы были готовы к матчу, боролись, но не хватило одного гола», — цитирует Буше «Матч ТВ».

«Авангард» сыграл в сезоне 64 матча, набрал 91 очко и занимает второе место в Восточной конференции. «Сибирь» после 64 игр имеет 62 очка и находится на восьмой строчке Востока.