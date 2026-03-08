Российский форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин снова вернул себе 10-й игровой номер.

Артемий Панарин globallookpress.com

В начале февраля 34-летний нападающий был обменян из «Рейнджерс» в «Кингз». Поскольку привычный для Панарина номер был занят форвардом Кори Перри, он на время выбрал 72-й номер, который символически «принадлежал» клубному маскоту — льву Бэйли. В качестве компенсации хоккеист подарил талисману часы Rolex.

После перехода Перри в «Тампу» 6 марта 10-й номер освободился, и Панарин закрепил его за собой.

До этого россиянин провёл пять матчей за «Лос-Анджелес» под 72-м номером.