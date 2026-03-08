Главный тренер питерского СКА Игорь Ларионов рассказал, что изменилось в команде после появления в штабе на должности ассистента Леонида Тамбиева.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Мы обычно никого отдельно не выделяем. У нас очень дружный штаб, у каждого есть право голоса. Я всегда открыт к идеям и мыслям. Каждый человек в штабе делает свою незаметную работу, в том числе Леонид Григорьевич. Его прагматизм, который был в „Адмирале“, игра от обороны, надёжность — это те вещи, которые мы берём в нашу общую копилку.

Его роль важна. Я немного освободил себя от части требований к игрокам, потому что я всегда хочу держать очень высокую планку, но не всегда игроки могут её выдерживать. Поэтому некоторые моменты я перевёл на него. Он влияет на людей, которым нужно слегка… не говоря жёстким языком, и пряник, и кнут. Это не совсем мой стиль, но в нашем хоккее такие методы работают», — цитирует Ларионова пресс‑служба СКА.

В последней игре СКА выиграл в гостях у московского «Динамо» (2:1 ОТ) и сейчас идёт шестым на «Востоке» с 75 очками.