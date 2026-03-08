Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков подвел итог матча против «Сочи» (4:3).

Алексей Исаков globallookpress.com

«Поздравляю команду с победой. Получилось сегодня порадовать болельщиков. Для команды была очень важна эта победа. Готовимся к выезду. После 1:5 мы должны быть готовы к 4:3. Мы сегодня выиграли, мы очень хорошая команда. Я доволен победой. Ребята очень здорово сыграли в третьем периоде.

Напряжение будет продолжаться и в плей‑офф, особенно в первых матчах. В таком сочетании команда будет играть первый для себя плей‑офф. Всем нужно показать определенные ресурсы, мы готовимся к этому», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» располагается на 4-й позиции в таблице Запада с 78-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й строчке с 44 баллами.