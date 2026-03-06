Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Вадим Мороз globallookpress.com

В матче с магнитогорским «Металлургом», который закончился поражением со счетом 0:3, форвард получил повреждение. Из-за этого Мороз не попал в заявку на следующую игру с СКА, которая завершилась со счетом 1:2 в пользу армейцев. Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов подтвердил наличие травмы у игрока, но не уточнил её характер и степень тяжести.

«Динамо» с 83 очками после 63 матчей занимает второе место в Западной конференции. Следующий матч команда проведет 9 марта на выезде против московского «Динамо».