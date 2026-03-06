Владелец клуба «Миннесота Уайлд» Крэйг Лейпольд выразил восхищение достижением российского нападающего Кирилла Капризова, который установил новый клубный рекорд по количеству голов.

Кирилл Капризов globallookpress.com

«Меня удивляет, что Кирилл смог побить рекорд результативности за шесть сезонов, в то время как Мариану Габорику потребовалось восемь. Я действительно верю, что у нас есть команда, способная на протяжении многих лет бороться за Кубок Стэнли», — цитирует Лейпольда Odds.ru.

В матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг» Капризов забросил свою 220-ю шайбу за «Уайлд», установив новый рекорд клуба и обогнав по этому показателю Мариана Габорика.

28-летний Кирилл Капризов присоединился к «Миннесоте» в сезоне 2020/2021. За это время он сыграл 381 матч в регулярных чемпионатах, забросил 220 шайб и отдал 241 результативную передачу.