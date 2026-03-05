Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (2:1 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов
Игорь Ларионов globallookpress.com

«Приятно быть в Белоруссии, в Минске.  Каждый раз приезжаешь и поражаешься чистоте, безопасно, культурно в любое время года.  Атмосфера была фантастической на трибуне.  Болельщики любят хоккей, никого игра не оставила равнодушными.

Горжусь коллективом, поздравляю команду.  Сложный матч против сильного соперника.  Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно — это приятно.

В чем секрет трех побед в Минске?  Нет секретов.  У меня даже нет ответа на вопрос.  К каждой игре относимся профессионально.  Я говорю перед играми в Минске: тут играть сложно, но приятно, нужно дать коктейль эмоций заполненным трибунам.  У нас получается.  Все игры были трудными.

Почему не удалялись?  Старались, понимали, что "Динамо" успешно в большинстве.  Ребята правильно восприняли, сыграли дисциплинированно и честно.

Не хотели бы сыграть с минчанами в плей-офф?  Так далеко не смотрим.  Конкретного плана нет на данный момент.  Мы идем этот путь от матча к матчу, не хотим забегать вперед в вопросе соперника.  Как будет так будет.

Команда хорошо сбалансирована, собраны хорошие легионеры, у каждого из игроков своя роль.  Нельзя быть пассажиром в матче с таким соперником, нельзя дать слабину, потому что "Динамо" знает, как наказать, она забивает много голов.  Мы хорошо знаем друг друга, важно держать свою линию, играть правильно, индивидуальные качества подчиняются командным», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА набрал 73 балла и занимает шестое место в Западной конференции.