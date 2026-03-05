Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (2:1 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Приятно быть в Белоруссии, в Минске. Каждый раз приезжаешь и поражаешься чистоте, безопасно, культурно в любое время года. Атмосфера была фантастической на трибуне. Болельщики любят хоккей, никого игра не оставила равнодушными.

Горжусь коллективом, поздравляю команду. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно — это приятно.

В чем секрет трех побед в Минске? Нет секретов. У меня даже нет ответа на вопрос. К каждой игре относимся профессионально. Я говорю перед играми в Минске: тут играть сложно, но приятно, нужно дать коктейль эмоций заполненным трибунам. У нас получается. Все игры были трудными.

Почему не удалялись? Старались, понимали, что "Динамо" успешно в большинстве. Ребята правильно восприняли, сыграли дисциплинированно и честно.

Не хотели бы сыграть с минчанами в плей-офф? Так далеко не смотрим. Конкретного плана нет на данный момент. Мы идем этот путь от матча к матчу, не хотим забегать вперед в вопросе соперника. Как будет так будет.

Команда хорошо сбалансирована, собраны хорошие легионеры, у каждого из игроков своя роль. Нельзя быть пассажиром в матче с таким соперником, нельзя дать слабину, потому что "Динамо" знает, как наказать, она забивает много голов. Мы хорошо знаем друг друга, важно держать свою линию, играть правильно, индивидуальные качества подчиняются командным», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА набрал 73 балла и занимает шестое место в Западной конференции.