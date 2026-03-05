Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Амуром» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ и считает, что выход в плей‑офф — неплохое достижение в текущих реалиях.

Виктор Козлов globallookpress.com

«Важная победа для нас. В принципе, и содержание игры мне понравилось. Была хорошая концентрация, самоотдача. Хорошо реализовывали свои моменты. Конечно, большинство могло бы быть получше, но никогда не бывает всё хорошо. Так что есть над чем работать, что можно улучшать…

Тройка Кузнецова сегодня хорошо смотрелась. И гол, который Евгений забил… Все три нападающих поучаствовали в этом голе. Считаю, они неплохо провели сегодняшний матч.

Учитывая, как начинался сезон, какие трудности мы проходили в начале сезона и какой большой объём работы мы проделали — и хоккеисты, и сама организация, и руководство… Очень большое дело сделали. Но опять же, очень хорошо, что вышли в плей‑офф сейчас, однако это хорошо на этом этапе. Впереди же у нас всё равно большая работа. Нам не нужно почивать на лаврах, надо продолжать работать», — сказал Козлов после игры в интервью «Матч ТВ».

Сейчас у уфимского клуба 70 очков и пятое место на «Востоке». Теперь команде снова предстоит гостевая игра с «Амуром» 7 сентября.