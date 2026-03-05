Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провёл первую тренировку после своей травмы в четвертьфинале Олимпийских игр.

Сидни Кросби globallookpress.com

«Он катался на коньках. Думаю, это просто часть его возвращения. Это хороший шаг, но у меня нет никакой другой информации по этому поводу», — приводит слова главного тренера «пингвинов» Дэна Мьюза журналистка Мишель Крекиоло.

38‑летний Кросби получил повреждение в игре против Чехии (4:3 ОТ) и покинул лёд во втором периоде после нескольких силовых приёмов.

Сборная Канады на Играх в Милане заняла второе место, уступив в финале США (1:2 ОТ).

В этом сезоне Кросби сыграл за «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ 56 матчей и набрал в них 59 (27+32) очков.