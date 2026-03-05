Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Андриевский считает, что матч пошёл не по плану с первых минут, и поражение его команды — абсолютно заслуженное.

Александр Андриевский globallookpress.com

«Не получилось у нас то, что мы задумывали и хотели. Как‑то сразу всё наперекосяк пошло с первого периода. И брака очень много — в передачах, и в приёме, и шайба нас не слушалась… Как‑то всё у нас… И по концовке: второй гол не добавил нам радости, а потом шесть минут удалений подряд, в принципе, предрешили исход встречи», — цитирует Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» уступил дома «Салавату Юлаеву» со счётом 1:4. Сейчас команда идёт девятой на «Востоке» с 55 очками. 7 марта команды снова сыграют в Хабаровске.