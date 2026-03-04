Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (0:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Исаков globallookpress.com

«На нас отразилась концовка прошлого матча — проиграли третий период в той игре, сейчас показали не яркую встречу.  В первом периоде игра давалась, а после пошел разлад.  Команда вышла неплохо готовой, тренировочный процесс провели нормально.  Мне понравилось качество игры в первом периоде, поэтому не стал бы говорить, что мы вышли неготовыми.  Нужно было не пропускать голы и реализовать свои моменты.

Почему заменили вратаря?  Пропустили четвертый гол, дали возможность сыграть Шугаеву.

Тайм-аут?  С тайм‑аутом попали в точку.  Говорили игрокам, что половина матча еще впереди, не из таких сложных ситуаций выкручивались, и у нас был классный шанс после тайм‑аута, но мы его не забрали.

Что скажу команде?  Это будет разговор, который должен воодушевить команду и двигать дальше.

Злым я был во втором перерыве, дальше будем разбирать игру на холодную голову», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 76 очками занимает четвертое место в Западной конференции.