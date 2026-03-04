Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Хорошая победа, но не скажу, что показали самую хорошую игру. Некоторые моменты нам надо было провести лучше. Главное, что после эмоциональных прошлых игр нашли путь к победе. Здорово отыграл Паник, он был лучшим на льду — сам забил, другим моменты создал. Рад за Мельничука, он опять выиграл с командой, показывает хорошую игру, когда в основе, и помог добыть два очка.
Состояние Фрэза? Точно не могу сказать, насколько серьезно. Все видели, сколько он крови потерял на льду. Его отвезли в госпиталь, у него травма лица. Доктор будет держать нас в курсе, надеемся на лучшее», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».
«Локомотив» с 91 баллом возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.