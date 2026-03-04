Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Боб Хартли globallookpress.com

«Хорошая победа, но не скажу, что показали самую хорошую игру. Некоторые моменты нам надо было провести лучше. Главное, что после эмоциональных прошлых игр нашли путь к победе. Здорово отыграл Паник, он был лучшим на льду — сам забил, другим моменты создал. Рад за Мельничука, он опять выиграл с командой, показывает хорошую игру, когда в основе, и помог добыть два очка.

Состояние Фрэза? Точно не могу сказать, насколько серьезно. Все видели, сколько он крови потерял на льду. Его отвезли в госпиталь, у него травма лица. Доктор будет держать нас в курсе, надеемся на лучшее», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» с 91 баллом возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.