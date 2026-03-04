ЦСКА и Авангард готовятся к очередному матчу в КХЛ. Игра, назначенная на 04.03.2026, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 19:30 по московскому времени.
Превью и прогнозы на матч
Последний матч команд между собой: Авангард — ЦСКА 2:1. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Авангард». Коэффициент ставки —
1.90.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:0.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:0.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- ЦСКА:
- Ничья:
- Авангард:
Где смотреть онлайн ЦСКА — Авангард?
