Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков высказался о важности нападающего Евгения Кузнецова для уфимского клуба в плей-офф Кубка Гагарина.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Считаю Евгения настоящим мастером своего дела, он большой профессионал. У всех бывают тяжелые периоды, но лишь мастера выходят из проблемных ситуаций и становятся сильнее. В плей-офф Евгений пригодится "Салавату", он покажет опыт и уверенность», — цитирует Быкова LiveResult.ru.

«Салават Юлаев» с 68 очками занимает пятое место в Восточной конференции после 61 матча.