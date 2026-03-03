Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Шикарная атмосфера, очень приятно играть при такой аудитории. Вдвойне приятно победить, не дали шансов болельщикам помочь своей команде. Победа нужна нам в психологическом плане, непростой для нас период. Такие голы придают уверенности, что на первых минутах, что гол в раздевалку.

Что с Сергеем Толчинским? Он не появлялся после силового приема до этого. Решили не рисковать, есть болевые ощущения. В преддверии плей‑офф нам не нужны победы через не могу. Дальше посмотрим», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» набрал 97 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.