Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин
Андрей Разин globallookpress.com

«Шикарная атмосфера, очень приятно играть при такой аудитории.  Вдвойне приятно победить, не дали шансов болельщикам помочь своей команде.  Победа нужна нам в психологическом плане, непростой для нас период.  Такие голы придают уверенности, что на первых минутах, что гол в раздевалку.

Что с Сергеем Толчинским?  Он не появлялся после силового приема до этого.  Решили не рисковать, есть болевые ощущения.  В преддверии плей‑офф нам не нужны победы через не могу.  Дальше посмотрим», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» набрал 97 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.