Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал отсутствие на тренировке российского нападающего Александра Овечкина.
Наставник столичного клуба подчеркнул, что причин для беспокойства нет. 40-летний форвард продолжает восстановительные процедуры и работает по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба НХЛ.
Ожидается, что Овечкин сможет выйти на лёд в ближайшем домашнем матче регулярного чемпионата против «Юты», который состоится 4 марта.
В нынешнем сезоне россиянин набрал 50 очков (24 гола и 26 передач) в 62 играх.