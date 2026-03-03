Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением об игре минского «Динамо» и «Северстали» в нынешнем сезоне КХЛ.

Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо» globallookpress.com

Это самый интересный вопрос и интрига на Западе в концовке регулярного сезона. Не люблю делать прогнозы, тем более, что в этом соперничестве у меня есть свои симпатии, но считаю, что у минского «Динамо» больше шансов занять второе место в Западной конференции, поскольку команда показывает не только яркую и результативную игру, действия минчан ко всему прочему еще очень стабильны и системны.

Игра «Северстали» мне тоже очень симпатична. Яркий и зрелищный хоккей Андрея Леонидовича Козырева в этом сезоне, наконец-то, позволяет еще и стабильно добиваться необходимого результата. Это очень радует.

Но у минчан есть еще один козырь — мастерство и вдохновение лидеров команды. Великолепный сезон проводят Сэм Энэс и Виталий Пинчук. Думаю, что исход этой интереснейшей борьбы будет неясен до самого конца регулярного чемпионата, — сказал Фастовский изданию «Спорт день за днем».

Минское «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 82 очками в активе. «Северсталь» располагается на 3-й строчке с 81-м баллом.