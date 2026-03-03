Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (1:2 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Браташ globallookpress.com

«Мне в принципе отношение команды к игре, самоотдача и содержание понравилось. Мы заслужили это очко. Конечно, хотелось больше. Но заслуженное очко, думаю.

Ошибки в третьем периоде? Анализ предстоит. Может, вы и правы, может, подсадка и началась. Но нацеленность на выполнение игрового задания сохранялась до конца игры.

Какая задача стоит? Ставим задачу определиться с костяком команды на следующий сезон: на кого мы можем рассчитывать. Это главная задача. Естественно, так же ставим задачу побеждать в каждом матче. И исходя из этого оцениваем игроков с прицелом на будущее.

Все сыграли без ошибок? Почти. Одна ошибка была. Практически все, что вы сказали, кроме одной ошибки, которая стала роковой. Но поступательное движение в плане понимания я вижу, безусловно. Последние игры показывают, что ребята стали понимать и прониклись к тому, что от них требуется. Но при всех положительных моментах есть много того, что нужно усилить», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

«Адмирал» с 44 очками занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции.