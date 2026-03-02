Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз», в котором его команда одержала победу со счетом 5:4. В этом поединке он набрал 3 (2+1) очка.

Мэттью Шефер globallookpress.com

Шефер достиг значимого достижения в своей карьере, став самым молодым защитником в истории НХЛ, который забросил 20 и более шайб в одном регулярном чемпионате. Этот рубеж он преодолел в возрасте 18 лет и 177 дней. Среди всех хоккеистов НХЛ, включая нападающих, он занимает шестое место по количеству заброшенных шайб.

В своем дебютном сезоне, который включает 61 игру, 18-летний канадский защитник набрал 44 (20+24) очка и показал полезность «+14». Он также стал лидером среди новичков текущего сезона в гонке снайперов, опередив Беккетта Сеннеке из «Анахайма», который забросил 19 шайб в 58 матчах.