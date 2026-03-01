Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин считает, что в игре регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:3) его команда играла слишком вольготно и получала много удалений, что в итоге и привело к поражению.

Игорь Гришин globallookpress.com

«Дали много возможностей противнику играть в большинстве, дисциплина подвела. Получали удаления, которых можно было избежать. Где‑то неаккуратность, где‑то несдержанность, дали сопернику кислород, и он реализовал ошибки, которые мы допустили в обороне», — цитирует Гришина корреспондент «Матч ТВ».

«Нефтехимик» сейчас идёт седьмым на «Востоке» с 63 очками после 61 матча. В следующей встрече нижжнекамцы снова сыграют в гостях с «Амуром» 3 марта.