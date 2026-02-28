Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (2:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов
Игорь Ларионов globallookpress.com

«Команда проиграла при неплохой игре.  Игра была не выдающейся, но ожидания были другими.  Есть над чем подумать.

В последних матчах не убеждают вратари СКА?  А кто убеждает?  Давайте разложим всё по частям.  Вратари — особенные люди, на последнем рубеже, где любая ошибка приводит к голу.  Чтобы этого не было, должна быть помощь полевых.  Мы не хотим сеять сомнения в головах наших вратарей, это молодые ребята, только делают свои первые шаги как вратари.  Исходя из этого, команда должна быть в балансе.

Не хотел бы направлять стрелы в адрес вратарей, я их очень люблю и ценю.  Вратарей нельзя трогать, иначе просто морально их убьёшь.  Прошу и вас, не колите их особо в прессе, дайте ребятам возможность пройти это сложное время.  И вы ещё увидите.  Вы же видели, как на Олимпиаде вратарь США, которого кололи все, вытащил золото.  Вратари играют большую роль, но мы должны забивать больше голов, реализовывать моменты, которые создаем», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

СКА с 69 очками занимает восьмое место в Западной конференции.