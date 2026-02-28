Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (2:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Команда проиграла при неплохой игре. Игра была не выдающейся, но ожидания были другими. Есть над чем подумать.

В последних матчах не убеждают вратари СКА? А кто убеждает? Давайте разложим всё по частям. Вратари — особенные люди, на последнем рубеже, где любая ошибка приводит к голу. Чтобы этого не было, должна быть помощь полевых. Мы не хотим сеять сомнения в головах наших вратарей, это молодые ребята, только делают свои первые шаги как вратари. Исходя из этого, команда должна быть в балансе.

Не хотел бы направлять стрелы в адрес вратарей, я их очень люблю и ценю. Вратарей нельзя трогать, иначе просто морально их убьёшь. Прошу и вас, не колите их особо в прессе, дайте ребятам возможность пройти это сложное время. И вы ещё увидите. Вы же видели, как на Олимпиаде вратарь США, которого кололи все, вытащил золото. Вратари играют большую роль, но мы должны забивать больше голов, реализовывать моменты, которые создаем», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

СКА с 69 очками занимает восьмое место в Западной конференции.