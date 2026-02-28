Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил выступление форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Александр Овечкин globallookpress.com

Нападающий не может поразить ворота на протяжении семи матчей кряду.

«Регулярная история в хоккее, каждый хоккеист, даже великий, сталкивается с таким. Он справится, впереди еще достаточно матчей до плей‑офф, к которому надо пойти в оптимальном состоянии. Возраст — не помеха, он всем всё доказал в прошлом сезоне», — сказал Фетисов «Матч ТВ».

«Вашингтон» набрал 69 очков в 61 матче и идет девятым в таблице Восточной конференции НХЛ.