Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил выступление форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
Нападающий не может поразить ворота на протяжении семи матчей кряду.
«Регулярная история в хоккее, каждый хоккеист, даже великий, сталкивается с таким. Он справится, впереди еще достаточно матчей до плей‑офф, к которому надо пойти в оптимальном состоянии. Возраст — не помеха, он всем всё доказал в прошлом сезоне», — сказал Фетисов «Матч ТВ».
«Вашингтон» набрал 69 очков в 61 матче и идет девятым в таблице Восточной конференции НХЛ.