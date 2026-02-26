Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (3:2 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов globallookpress.com

«Хороший матч с нашей стороны — по самоотдаче, движению, заряженности мне понравилось. Играли против мастеров, ребята не стушевались. Хорошо, что в буллитной серии оказались сильнее. Сделали акцент на том, что после атаки надо хорошо возвращаться в оборону.

Почему не играл Кузнецов? Повреждение нижней части тела, он не смог принять участия в матче. В поездку он едет.

Броссо? В него попала шайба, после этого вышел на лед попробовать, но сказал, что не может играть», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 66 очками занимает пятое место в Восточной конференции.