Сочи и ЦСКА готовятся к очередному матчу в КХЛ. Игра, назначенная на 26.02.2026, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 12:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: ЦСКА — Сочи 3:1. Как сложится игра в этот раз?

Коэффициенты букмекеров на матч:

Сочи:

Ничья:

ЦСКА:

Где смотреть онлайн Сочи — ЦСКА?

Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

