Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков сообщил, что нападающий клуба Дмитрий Силантьев успешно перенес операцию.

Дмитрий Силантьев globallookpress.com

«Операция завершена, сейчас Дмитрий находится в палате. Мы его поддерживаем. О сроках восстановления говорить пока рано», — цитирует Бирюкова «Матч ТВ».

Во втором периоде матча с «Северсталью» (3:4 ОТ) Силантьев получил травму, неудачно подкатившись к борту и споткнувшись. В результате сильного удара нога хоккеиста оказалась в неестественном положении, и он сразу дал понять, что повреждение серьёзное. Силантьева унесли с площадки на носилках.