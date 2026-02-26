Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков globallookpress.com

«Очень классный матч и по содержанию, и по движению, и по обилию голевых моментов. Где‑то при 1:0 маленько не хватило. Надо было закрепить успех.

С чем была связана заряженность на первых минутах? Мы всегда стараемся так играть. Но бывает, что и соперник не позволяет.

Почему не удалось такой уровень агрессии сохранить на весь матч? Где‑то соперник мешает. Второй период надо было стабильнее и аккуратнее проводить. У нас были моменты, но не смогли их реализовать, — приводит слова Корешкова "Матч ТВ".

"Трактор" с 64 очками занимает шестое место в Восточной конференции.