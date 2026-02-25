Вратарь сборной Чехии Лукаш Достал поделился мнением по поводу поражения своей команды в матче 1/4 финала Олимпиады-2026 против Канады (3:4 ОТ).

Лукаш Достал globallookpress.com

«Дважды мне выпадала возможность сыграть против самой атакующей команды. В овертайме вдруг видишь Макара, Макдэвида, Маккиннона на одном льду против себя. Конечно, это большая честь. Это великолепные игроки. Но именно поэтому было ещё больнее, ведь мы были очень близки к чуду. К сожалению, у нас ничего не получилось», — цитирует Достала The Hockey News.

В хоккейном олимпийском турнире победу одержала сборная США, обыгравшая в овертайме финального матча канадцев со счетом 2:1. Бронзу взяла команда Финляндии.