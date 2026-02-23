Российский защитник клуба «Флорида Пантерз» Дмитрий Куликов тренируется в общей группе и, возможно, вернется в состав команды в марте, как сообщает пресс-служба НХЛ.

Дмитрий Куликов globallookpress.com

Сейчас Дмитрий восстанавливается после операции по устранению разрыва суставной губы плечевого сустава, проведенной в октябре. В текущем сезоне он сыграл только два матча в регулярном чемпионате НХЛ.

Также известно, что форварды Томаш Носек и Джона Гаджович могут пополнить состав команды во время гостевой серии, стартующей в ночь с 1 на 2 марта. Защитник Аарон Экблад, а также нападающие Брэд Маршан и Эван Родригес готовы сыграть в первом матче после перерыва — против «Торонто Мэйпл Лифс» в ночь на 27 февраля.