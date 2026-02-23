Нападающий сборной Канады Сидни Кросби прокомментировал игру своего партнера Коннора Макдэвида на Олимпиаде в Турине.

Коннор Макдэвид globallookpress.com

«Он сделал все, что было в его силах, чтобы вести нас за собой. Приехать на такой турнир, где собраны лучшие игроки мира, и продемонстрировать такой высокий уровень — это что-то невероятное. Когда видишь это вблизи, начинаешь сочувствовать ему, потому что он сделал так много и был лидером во всех возможных аспектах. Мы все хотим побеждать ради друг друга, но особенно для него. Печально, что нам не удалось добиться желаемого результата», — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.

На ОИ Макдэвид сыграл 6 матчей и набрал в них 13 (2+11) очков, получив приз самого ценного игрока турнира. 38-летний Кросби получил травму в четвертьфинале с Чехией (4:3 ОТ) и не смог помочь канадцам в полуфинале и финале.