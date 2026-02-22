В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» уступил «Спартаку» со счетом 3:5.

Даниил Гутик globallookpress.com

Уже на четвертой минуте игры нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков вывел свою команду вперед, ассистентами в этом эпизоде стали Евгений Кузнецов и Шелдон Ремпал. Однако «Спартак» быстро восстановил равновесие благодаря голу Дмитрия Вишневского на последней секунде первого периода.

Второй период стал результативным для «Спартака»: Кристиан Ярош и Даниил Гутик забросили две шайбы, обеспечив своей команде преимущество перед третьим периодом. На первой минуте заключительной трети матча Гутик удвоил лидерство, оформив дубль.

На 54-й минуте Евгений Кузнецов забил вторую шайбу за «Салават Юлаев», но за две минуты до конца матча Александр Жаровский сократил отставание до минимума. В итоге, на последних секундах матча Михаил Мальцев поразил пустые ворота, установив окончательный счет — 5:3 в пользу «Спартака».