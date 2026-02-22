Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

Андрей Разин
Андрей Разин globallookpress.com

«Не игра, а рыдания.  В хоккей играют не руками, а в основном головой.  Когда тяжелая голова, вчера была уральская классика, а сегодня продолжение уральской классики.  Не хочется кидать стрелы после победы, но аппетита нет.  Команда выходит на игры неинтересно играть.  С этим что‑то надо делать.  Хорошо, что впереди соперники хорошие, надеюсь, будем показывать хоккей.  Хотелось бы извиниться перед болельщиками», — цитирует Разина «Матч ТВ».

«Металлург» продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.