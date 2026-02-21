«Локомотив» одолел минское «Динамо» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Артур Каюмов — нападающий «Локомотива» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «Локомотива» отличились Александр Елесин на 11-й минуте, Андрей Сергеев на 12-й минуте, Никита Кирьянов на 25-й и Байрон Фрейз на 45-й минуте.

В составе минского «Динамо» шайбы забросили Станислав Галиев на 1-й минуте, Алекс Лимож на 28-й минуте, Ксавье Улле на 33-й и Илья Усов на 48-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Локомотив». Победный бросок на счету Артура Каюмова.

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 83 очками в активе. Минское «Динамо» — на 2-й строчке с 76-ю баллами.